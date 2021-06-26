При лечении от COVID-19 у женщины в носу обнаружили фишку, которая пробыла там 37 лет

Повар больничной кухни из Новой Зеландии обратилась в врачу с жалобой на проблемы с дыханием. Она думала, что заболела коронавирусом -диагноз подтвердился, но не только это вызвало проблемы.

Как сообщает издание Stuff, женщина с трудом дышала правой ноздрей еще и до заражения коронавирусом - но только в 2020 году проблема обострилась. Когда врач попыталась взять мазок из носоглотки, женщина испытала сильнейшую боль - после этого ее направили на обследование.

Оказалось, что в ноздре у женщины находилась фишка из настольной игры. По подсчетам женщины, она пробыла в ноздре 37 лет - когда ей было восемь, она играла со своими братьями и сестрами и случайно вдохнула деталь. Тогда она пожаловалась маме об этом, но вскоре забыла о случившемся. Фишка мешала дышать, но повар привыкла жить с этим. В итоге фишку извлекли из носа и женщина наконец вздохнула с облегчением.

В прошлом году в Зеленограде мужчине извлекли из носа монету, которая пробыла там более 50 лет. Операция по извлечению длилась полтора часа.