В стране и мире Коронавирус Попова сообщила о сроках выработки антител после вакцинации «Спутником Лайт» Алексей Курильченко По словам Анны Поповой, выработка антител после введения вакцины «Спутник Лайт» начнется через три недели. © Фото: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), РИА Новости Читайте нас на: После вакцинации препаратом «Спутник Лайт» выработка антител наступает через 21 день. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. «У нас есть новая вакцина "Спутник Лайт", для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая - нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител»,- сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24». «Спутник Лайт» - однокомпонентная версия вакцины «Спутник V». Она формирует иммунный ответ, создавая гуморальный и клеточный иммунитет к вирусу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика