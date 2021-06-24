Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Попова сообщила о сроках выработки антител после вакцинации «Спутником Лайт»

Алексей Курильченко
17:56 24.06.2021
По словам Анны Поповой, выработка антител после введения вакцины «Спутник Лайт» начнется через три недели.
Попова сообщила о сроках выработки антител после вакцинации «Спутником Лайт»
© Фото: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), РИА Новости
Читайте нас на:

После вакцинации препаратом «Спутник Лайт» выработка антител наступает через 21 день. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас есть новая вакцина "Спутник Лайт", для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая - нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител»,- сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Спутник Лайт» - однокомпонентная версия вакцины «Спутник V». Она формирует иммунный ответ, создавая гуморальный и клеточный иммунитет к вирусу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:17 Армия
Видео
В Москве завершилась конференция по международной безопасности
16:42 В стране и мире
В МИД РФ заявили решительный протест послу Британии из-за инцидента с эсминцем Defender
16:01 В стране и мире
Видео
Арестован обвиняемый в даче взятки летный директор авиакомпании S7
16:04 В стране и мире
Видео
Британский посол приехала в МИД после нарушения границы России эсминцем Defender в Черном море
12:56 Армия
Видео
Генштаб: раскачивание конфликта на Ближнем Востоке распространит террористов в соседние регионы
Популярное
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
Видео
Опубликовано видео инцидента с британским эсминцем на Черном море
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
BBC опубликовал уникальные кадры с эсминца Defender, грубо нарушившего границы России
Видео
Только краски, кисти и фанера: фильм «Кремль-9. Июнь 41-го. Без грифа секретно» расскажет о работе над маскировкой Москвы во время войны
Видео
Акция «Свеча памяти» прошла в Главном храме Вооруженных сил России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.