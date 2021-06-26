В ВОЗ считают маловероятной эпидемию «черной плесени» в России

В России на ожидают возникновения эпидемии мукормикоза, известного как «черная плесень». Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. По ее словам, ситуация находится под контролем.

«Я не ожидаю большой эпидемии (мукормикоза - прим. ред.)... Но при этом нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то "черная плесень" или что-то другое. Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения», - цитирует ТАСС слова Вуйнович.

Ранее Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе со «Звездой» оценил риск возникновения постковидных заболеваний типа «черной плесени» в России. По его словам, в РФ наблюдается спокойна ситуация с этим заболеванием.