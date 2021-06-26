Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии, дав начало строительству канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Президент страны нажал на символическую кнопку и дал старт началу реализации проекта.

Строительство «Стамбула» начнется с возведения одного из шести мостов через будущий канал, который будет иметь 45 километров в длину при минимальной ширине 275 метров и глубине - 21 метр.

По словам турецкого лидера, Босфор сегодня испытывает наибольшую нагрузку среди водных артерий в мире. В год по каналу проходит около 45 тысяч кораблей, в то время как можно обеспечить безопасный проход 25 тысяч кораблей.

«Проход каждого большого корабля несет риск для Стамбула, они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу, связанной с пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей», - отметил турецкий лидер на церемонии.

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда еще премьером-министром Турции. Сегодня президент страны раскритиковал турецкую оппозицию, которая выступает против строительства канала, заявив, что «если бы официальные власти их слушали, то ничего и не построили бы. Караван идет».