Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями

Валентина Пескова
16:16 26.06.2021
Президент Турции раскритиковал турецкую оппозицию, выступающую против строительства канала, который должен разгрузить Босфор и помочь сохранить культурные ценности Стамбула.
Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями
© Фото: Depo Photos, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в торжественной церемонии, дав начало строительству канала «Стамбул», который пройдет параллельно Босфору и соединит Черное и Мраморное моря. Президент страны нажал на символическую кнопку и дал старт началу реализации проекта.

Строительство «Стамбула» начнется с возведения одного из шести мостов через будущий канал, который будет иметь 45 километров в длину при минимальной ширине 275 метров и глубине - 21 метр.

По словам турецкого лидера, Босфор сегодня испытывает наибольшую нагрузку среди водных артерий в мире. В год по каналу проходит около 45 тысяч кораблей, в то время как можно обеспечить безопасный проход 25 тысяч кораблей.

«Проход каждого большого корабля несет риск для Стамбула, они везут разные грузы, и в случае аварии город попадает под большую угрозу, связанной с пожарами и разрушениями, в том числе культурных ценностей», - отметил турецкий лидер на церемонии.

Впервые о возможности создания канала Эрдоган заявил в 2011 году, будучи тогда еще премьером-министром Турции. Сегодня президент страны раскритиковал турецкую оппозицию, которая выступает против строительства канала, заявив, что «если бы официальные власти их слушали, то ничего и не построили бы. Караван идет».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:16 В стране и мире
Эрдоган дал старт строительству канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями
15:05 В стране и мире
В РФПИ сообщили о начале производства «Спутника V» в Иране
13:27 В стране и мире
Эсминец США направляется в Черное море для учений Sea Breeze
11:46 В стране и мире
Видео
Вакцинация или локдаун: Собянин рассказал, что необходимо для борьбы с пандемией
10:23 В стране и мире
СМИ: в Ивановской области стрелок забаррикадировался в доме, погиб один человек
Популярное
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.