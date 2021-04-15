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Эксперт объяснил, какие возможности сулит Турции строительство канала «Стамбул»

Анна Берестовая
00:48 15.04.2021
Российский эксперт по Турции рассказал, зачем государству строить новый судоходный канал и какие выгоды принесет эта затея.
© Фото: Diego Cupolo ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Эксперт по Турции, автор Telegram-канала «Турция – это» Иван Стародубцев рассказал «Звезде» все, что нужно знать о проектируемом турецком канале «Стамбул». По его словам, идея канала «Стамбул» родилась далеко не вчера. Она озвучивалась еще до действующего президента Турции Эрдогана. Более того, этой идее как минимум несколько десятков лет.

«Ситуация, собственно, понятна. Она имеет множество измерений: политическое, экономическое. Просто в Турции таким образом сложились условия, что она может реализовать этот проект. Этот проект сулит ей совершенно понятные экономические выгоды за счет трафика, который будет следовать из Черного в Эгейское море через Мраморное, во-первых. Во-вторых, сулит немалые политические выгоды, так как это канал масштаба Панамского канала и канала Суэцкого», - указал эксперт.

Стародубцев отметил, что у проекта канала «Стамбул» имеются еще два измерения: гражданское и военное. Касательно гражданского измерения, встает вопрос монетизации и финансовой модели, которая будет использоваться, чтобы сделать «Стамбул» прибыльным. Пока что не слишком понятно, по словам специалиста, как ситуация будет учитывать свободу судоходства по проливам Босфор и Дарданеллы, которое, в соответствии с конвенцией Монтре, сейчас не требует оплаты.

«Как этот судоходный трафик можно переориентировать на платный канал и заставить людей за это платить деньги – это большой вопрос», - обозначил специалист.

Эксперт предположил, что прибыль может делаться за счет значительно меньшей сложности судоходства по проектируемому каналу и возможности избежать многих катастроф и проблем, которые сейчас возникают на том же Босфоре. Также повлиять может рост трафика.

«Сейчас порядка 50 тысяч кораблей следует через Босфор ежегодно. Обещают, что в течение ближайших 50 лет этот трафик может удвоиться», - заметил он.

Военное измерение в данном случае, возможно, должно волновать Россию еще больше. В целом, при открытии нового канала, не входящего в конвенцию Монтре, гарантированно останется ряд выгодных для РФ условий, обеспеченных действием данной конвенции. Это относится, к примеру, к ограничениям по нахождению военных судов не черноморских государств в Черном море.

«Конвенция Монтре и канал «Стамбул» с этой точки зрения никак друг на друга не влияют. Совершенно неважно, каким образом тот или иной военный корабль попадет в Черное море, важно, сколько он там будет оставаться», - объяснил Стародубцев.

Специалист также добавил, что канал «Стамбул» рассматривается как некое гидротехническое сооружение, которое Турция построила. И это полностью в турецкой юрисдикции – решать судьбу данного сооружения и определять какие корабли, военные и гражданские, будут по нему следовать. Другой вопрос касается того, что конвенция Монтре останется актуальной и неподконтрольной Турции. В связи с этим, по мнению эксперта, полная власть государства над каналом «Стамбул» для общей картины судоходства в данной области не имеет большого значения.

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