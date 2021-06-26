В РФПИ сообщили о начале производства «Спутника V» в Иране

Иран стал первой страной на Ближнем Востоке, где было осуществлено производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Фармацевтические компании страны объявили о создании первой тестовой партии препарата. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямы инвестиций (РФПИ).

«РФПИ и Actoverco активно сотрудничают в рамках процесса технологического трансфера. Локальное производство вакцины "Спутник V" в Иране позволит ускорить темпы вакцинации населения Ирана при отсутствии логистических издержек. "Спутник V" уже играет важную роль в защите населения страны против коронавируса, и производство внутри страны поддержит усилия властей Ирана в борьбе с пандемией», - заявил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

По данным на середину июня, в Аргентине уже произвели первые 448 625 доз российской вакцины от коронавируса. Производство организовано через партнерство с РФПИ, который договорился производить вакцину за рубежом с более чем 20 компаниями из 14 стран.