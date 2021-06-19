В Аргентине произвели более 400 тысяч доз вакцин от коронавируса «Спутник V»
На данный момент компания ожидает одобрения от национального регулятора ANMAT.
© Фото: Luis Lima Jr, globallookpress
Первые 448 625 доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦ имени Гамалеи совместно с Минобороны РФ, произвели впервые в Аргентине.
«Мы закончили производство первых 448 625 доз вакцины «Спутник V», - сообщили в аргентинской лаборатории Richmond.
Подчеркивается, что на данный момент компания ожидает одобрения от национального регулятора ANMAT и российского НИЦЭМ им. Гамалеи.
Ранее сообщалось, что лидеры России и Аргентины Владимир Путин и Альберто Фернандес дали старт запуску производства российской вакцины «Спутник V» в Аргентине. Старт был дан на полях ПМЭФ-2021.