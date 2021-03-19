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В ВОЗ усомнились в возможности победы над COVID-19 в этом году

Кира Карон
20:44 19.03.2021
По словам Вуйнович, на текущий момент не наблюдается глобальное снижение, скорее как в Европе, увеличение числа случаев заражения.
В ВОЗ усомнились в возможности победы над COVID-19 в этом году
© Фото: Vit Cerny CTK Globallookpress
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Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что вряд ли удастся одержать полную победу над COVID-19 до конца этого года.

«Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы все еще увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев», - сказала Вуйнович.

Она также отметила, что на данный момент не стоит делать каких-то предположений, так как все «зависит от ситуации, и, к сожалению, мы видим цифры».

«Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость», - подчеркнула она.

Также она отметила, что необходимо усилить темпы вакцинации, помочь всем странам получить препараты. Тогда это будет положительно влиять на динамику.

В заключение Вуйнович добавила, что «пандемия не закончится до тех пор, пока она не будет побеждена во всех странах», передает РИА Новости.

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