В ВОЗ усомнились в возможности победы над COVID-19 в этом году

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что вряд ли удастся одержать полную победу над COVID-19 до конца этого года.

«Если мы посмотрим сейчас на текущую ситуацию, мы все еще увидим, что мы не наблюдаем глобального снижения, а скорее, как в Европе, увеличения числа случаев», - сказала Вуйнович.

Она также отметила, что на данный момент не стоит делать каких-то предположений, так как все «зависит от ситуации, и, к сожалению, мы видим цифры».

«Вряд ли удастся одержать полную победу до конца этого года, но в наших силах снизить госпитализации, смерти и заболеваемость», - подчеркнула она.

Также она отметила, что необходимо усилить темпы вакцинации, помочь всем странам получить препараты. Тогда это будет положительно влиять на динамику.

В заключение Вуйнович добавила, что «пандемия не закончится до тех пор, пока она не будет побеждена во всех странах», передает РИА Новости.