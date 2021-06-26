В стране и мире Собянин: если бы не было новой мутации COVID, то мы бы уже вышли из пандемии Кира Карон Собянин: если бы не было новой мутации COVID, то мы бы уже вышли из пандемии © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Собянин: если бы не было новой мутации COVID, то мы бы уже вышли из пандемии. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика