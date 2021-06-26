В Германии оценили последствия отключения РФ от SWIFT

Лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что отключение России от платежной системы SWIFT нанесло бы ущерб европейской экономике.

«Я надеюсь, что такие шаги не будут предприняты, потому что это изолирует страну. Я также не знаю, является ли это эффективным средством, потому что в конечном итоге это вновь нанесет ущерб европейской экономике. Вот почему я не могу одобрить такой шаг»,- рассказал политик в беседе с РИА Новости.

По словам немецкого политика, в РФ уже создали свою систему передачи финансовых сообщений, и, это говорит о поиске новых путей для государства.

«И что от этого получит Германия? Так что и здесь нужно будет выдвинуть на передний план немецкие интересы. У России есть свои интересы, у Германии — свои, на этом должен строиться диалог, это позволило бы обеим сторонам наладить хорошие отношения», - заключил Крупалла.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто из официальных лиц Запада не требовал отключить Россию и Китай от SWIFT. Дипломат обратил внимание на то, что к этому призывают отдельные политики, однако подтверждений этому в заявлениях официальных представителей ведущих стран Запада или же представителей SWIFT никогда не было.