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Из-за высокого спроса на прививку в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию

Кира Карон
08:32 25.06.2021
Власти в Хабаровском крае приостановили вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Из-за высокого спроса на прививку в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Из-за высокого спроса и недостатка препарата для впервые прививающихся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито почти 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11 поликлинике, 10 поликлинике, 5 поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре», - написал Никонов в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила, что коронавирус будет распространяться быстрее, пока большая часть населения не вакцинируется. В настоящее время доля привитых слишком мала.

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