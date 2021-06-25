Из-за высокого спроса на прививку в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию

Из-за высокого спроса и недостатка препарата для впервые прививающихся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

«Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито почти 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в "Вивее", КДЦ, 11 поликлинике, 10 поликлинике, 5 поликлинике, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре», - написал Никонов в своем Telegram-канале.

Ранее руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская сообщила, что коронавирус будет распространяться быстрее, пока большая часть населения не вакцинируется. В настоящее время доля привитых слишком мала.