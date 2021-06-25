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«С Россией не шутят»: читатели испанских СМИ отреагировали на инцидент с британским Defender

Алена Миронова
09:40 25.06.2021
Статьи, посвященные инциденту с британским эсминцем Defender, вышли в крупнейших испанских изданиях — Mundo, País, Vanguardia и Periódico.
«С Россией не шутят»: читатели испанских СМИ отреагировали на инцидент с британским Defender
© Фото: ФСБ РФ
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Крупные испанские издания Mundo, País, Vanguardia и Periódico опубликовали у себя материалы, посвященные инциденту с британским военным эсминцем Defender, грубо нарушившим границу России.

Читатели испанских СМИ отреагировали на произошедшее. Некоторые пользователи предостерегли Лондон от провокаций и указали на недопустимость подобных действий со стороны Великобритании.

«Аккуратно, бриташки, с Россией не шутят», — написал пользователь под никнеймом Verdadiv.

Другой же пользователь отметил, что «англичане вечно лезут в чужие воды, пока их кто-нибудь не остановит».

А некоторые указали на двойные стандарты со стороны Лондона, напомнив на инцидент с открытием огня британским кораблем в сторону корабля ВМФ Испании в Гибралтаре 28 мая 2019 года.

«Пусть британцы и голландцы нам объяснят, что их корабли делают в Черном море. А в случае британцев, почему они заходят в чужие воды» — поинтересовался de centro-izquierda.

Один из пользователей предположил, что таким образом Великобритания проверяет готовность России защищать свои морские и сухопутные границы, однако «эти попытки могут привести к более серьезным инцидентам, в том числе к региональной европейской войне».

«Что английский военный корабль делал на российской территории? Они географию не знают? Или хотят новую войну? Нам и так страданий не хватает?» — высказался пользователь Penedesmaritim.

Напомним, эсминец ВМС Великобритании Defender в среду, 23 июня, нарушил государственную границу России у берегов Крымского полуострова. 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала действия Лондона грубой провокацией, которая противоречит не только российскому, но и международному законодательству.

Как считают некоторые военные эксперты, произошедшее являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании.

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