Курсанты Дальневосточного ВОКУ начали работы по укреплению набережной города Благовещенска

Курсанты Дальневосточного военного командного училища приступили к укреплению набережной в Благовещенске. Из-за подъема уровня воды в реках Амур и Зея, ее частично затопило. Всего планируется усилить около шести километров территории, чтобы вода не хлынула дальше в город - мешки с песком укладывают в несколько слоев.

В ближайшее время в Благовещенске ожидается прохождение пика паводка. С верховья реки Амур он движется вниз прямо к городской черте. В самом регионе ситуация сложнее. Там подтопленными остаются 11 населенных пунктов. Большинство из них остались без автомобильного сообщения. Дороги размыты. Местных жителей эвакуируют в безопасные районы.

Ранее на территории Благовещенска в связи с ростом уровня воды в местных реках был официально введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время в районе осуществляется сбор и изучение данных об изменениях гидрологической обстановки.