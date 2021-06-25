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Курсанты Дальневосточного ВОКУ начали работы по укреплению набережной города Благовещенска

Кира Карон
07:55 25.06.2021
Курсанты ДВОКУ возводят защитные дамбы на набережной реки Амур города Благовещенска для защиты от паводка.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Курсанты Дальневосточного военного командного училища приступили к укреплению набережной в Благовещенске. Из-за подъема уровня воды в реках Амур и Зея, ее частично затопило. Всего планируется усилить около шести километров территории, чтобы вода не хлынула дальше в город - мешки с песком укладывают в несколько слоев.

В ближайшее время в Благовещенске ожидается прохождение пика паводка. С верховья реки Амур он движется вниз прямо к городской черте. В самом регионе ситуация сложнее. Там подтопленными остаются 11 населенных пунктов. Большинство из них остались без автомобильного сообщения. Дороги размыты. Местных жителей эвакуируют в безопасные районы.

Ранее на территории Благовещенска в связи с ростом уровня воды в местных реках был официально введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время в районе осуществляется сбор и изучение данных об изменениях гидрологической обстановки.

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