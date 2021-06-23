В Благовещенске введен режим ЧС из-за паводка

На территории Благовещенска в связи с ростом уровня воды в местных реках был официально введен режим чрезвычайной ситуации. О предпринятых мерах, начавших действие в 18.00 во вторник, 22 июня, сообщила мэрия города.

Указанное решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС Благовещенска. В настоящее время в районе осуществляется сбор и изучение данных об изменениях гидрологической обстановки.

При появлении соответствующей необходимости, как отметили городские власти, будет организована эвакуация местных жителей в пункты временного размещения. По информации РИА Новости, ссылающегося на правительство Амурской области, в период с 24 по 27 июня прогнозируется подъем уровня воды до 900-1000 сантиметров при расценивании в качестве опасного уровня в 800 сантиметров.