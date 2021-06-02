В стране и мире Байден назвал «главную террористическую угрозу» для США Ян Брацкий Ранее президент США называл сторонников идеи расового превосходства душевнобольными и опасными людьми. © Фото: CNPAdMedia globallookpress Читайте нас на: Президент США Джо Байден счел идею превосходства белой расы главной террористической угрозой для Соединенных Штатов. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе рабочей поездки в город Талса. «Мы не можем и не должны предоставлять убежище ненависти. Террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ*, не Аль-Каида* (террористические организации, запрещенные в России), а движение превосходства белой расы», - заявил он в интервью ABC News. Выбор места, в котором Байден сделал громкие заявления, не случаен. Именно в Талсе в 1921 году произошли крупнейшие в американской истории беспорядки на расовой почве. ИГИЛ, ИГ, Аль-Каида* - террористические организации, запрещенные на территории России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика