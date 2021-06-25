СМИ: решение о пересечении эсминцем границ РФ было оставлено за премьером Британии

Окончательный голос в принятии решения о спорном маневре эсминца Defender, нарушившего во время плавания границы России в Черном море, имел премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Такую информацию опубликовала газета «The Daily Telegraph», ссылающаяся на источник в Минобороны Соединенного Королевства.

Согласно данным прессы, идея провести маршрут корабля у берегов полуострова Крым вызвала споры между главой МИД страны Домиником Раабом и министром обороны Беном Уоллесом, настаивавшем на подобном выборе.

«Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем это перешло к премьер-министру», - цитирует источник СМИ.

В результате в понедельник судно Defender получило указание совершить поход через российские воды. В МИД России в свою очередь оценили нарушение границ со стороны британского эсминца как акт, имеющий провокативный политический компонент.