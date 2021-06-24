В стране и мире В МИД РФ заявили о наличии политического компонента в инциденте с эсминцем Defender Алексей Курильченко Мария Захарова назвала инцидент с эсминцем Defender элементом провокативной деятельности. © Фото: Rob Powell ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Нарушение морских границ РФ британским эсминцем Defender имеет политический компонент. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, он заключается в «создании турбулентности и провокаций». «Политический компонент заключается в провокативной деятельности стран НАТО, а Британия является страной НАТО, вблизи наших границ на протяжении длительного времени. И это тоже факт. Вот это является политическим компонентом - бесконечное создание какой-то турбулентности, провокаций и многого того, что с этим связано, в отношении России», - заявила Захарова в интервью телеканалу «Россия 1». Ранее в заявлении МИД РФ относительно вызова посла Великобритании сообщалось, что российское дипломатическое ведомство возложило ответственность на Лондон за возможные последствия в случае повторения провокации, аналогичной заходу британского эсминца Defender в территориальные воды России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика