Ракета космического назначения «Союз-2.1б» взята на сопровождение наземными средствами ВКС

Стартовавшая в 22 часа 50 минут по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета космического назначения «Союз-2.1б» в расчетное время - 22 часа 52 минуты принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил.

Это второй пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведен 2 февраля 2021 года.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет с северного космодрома проведено 46 пусков ракет-носителей «Союз-2» среднего класса 1А и 1Б, а также 6 пусков ракет-носителей «Союз-2» легкого класса этапа модернизации 1 В.