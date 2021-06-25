Космические войска ВКС провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

В пятницу, 25 июня, с пусковой установки № 4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Это второй пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий пуск с северного космодрома был успешно проведен 2 февраля 2021 года.

Летные испытания космического ракетного комплекса «Союз-2» начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие шестнадцать лет с северного космодрома проведено 46 пусков ракет-носителей «Союз-2» среднего класса 1А и 1Б, а также 6 пусков ракет-носителей «Союз-2» легкого класса этапа модернизации 1 В.