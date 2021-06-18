Индийский штамм и рекорд по заражениям: что происходит в Москве с COVID-19

Картина, которая уже прочно стала частью нашей жизни: утренний рейд по нарушителям перчаточно-масочного режима выявляет все новые проявления нигилизма. Термин, до сих пор известный, в основном, по роману Тургенева «Отцы и дети» сегодня называют одной из главных причин стремительного распространения заболевания.

В Москве у почти 90 процентов новых заболевших, так называемая «дельта» – мутировавший индийский штамм, который считается более агрессивным и быстро распространяющимся. Он уже привел к тому, что если раньше, как считалось, противостоять COVID-19 могут почти 60 процентов жителей столицы, то теперь – вдвое меньше.

«Иммунитету человека требуется больше для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у кого очень высокие титры, очень высокие антитела, только их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация, просто о другая, поэтому такой взрывной рост, такая динамика», – заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Еще недавно столичные залы буквально ломились от желающих послушать концерты популярных исполнителей. Сегодня все они вынуждены взять паузу – отменены зрелищные мероприятия с участием больше 1000 человек. Закрыты танцполы, фан-зоны матчей Евро-2020. Введена обязательная вакцинация для сотрудников образования, здравоохранения и сферы услуг.

В ближайшие несколько недель получить первый компонент вакцины должно не меньше 60 процентов сотрудников. А пока, для того, чтобы избежать закрытия заведения и, следовательно, потери работы, рестораторы обратились к властям с предложением создать зоны, свободные от ковида.

Эксперимент по внедрению так называемых «бесковидных зон» стартует уже завтра. На первом этапе в нем примут участие до 20 ресторанов. В отличие от всех других, они будут работать даже ночью, а попасть в них смогут лишь те, кто поставил прививку или переболел. Для этого на входе потребуется предъявить специальный QR-код, скачанный с сайта госуслуг.

В столице также вводят новые правила оказания медицинской помощи. Теперь проводить плановую госпитализацию будут лишь тем, кто поставил прививку или имеет к ней противопоказания. Исключения – онкологические операции, для людей с заболеваниями крови, а также оказания паллиативной помощи.

При этом права на получение медицинской помощи не ограничиваются. Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы. Экстренная медицинская помощь будет оказываться без исключения – каждому жителю города, независимо от его статуса вакцинации.

В Кремле политику столичных властей поддерживают и говорят, что о дискриминации не идет и речи.

«Самое страшное – деление россиян на тех, кто лежит в реанимации на искусственном дыхании и тех, кто не лежит. Для того, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно», – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По темпам вакцинации Россия серьезно отстает от других стран мира. Хотя для нее есть все возможности, некоторые до сих пор предпочитают считать, что их коронавирус не коснется, и продолжают каждый день подвергать свою жизнь неоправданному риску.

Сегодня течение заболевание гораздо более стремительное, чем еще несколько месяцев назад. На больничных койках оказываются все больше молодых людей, а это значит, что нужно сделать все, чтобы как можно скорее поставить заслон инфекции. Прежде всего – поставить прививку.