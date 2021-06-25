Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Праздник настоящих леди: как прошла торжественная церемония для выпускниц пансиона воспитанниц Минобороны

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
22:25 25.06.2021
На торжественной выпускной церемонии ученицам пансиона Минобороны вручили позолоченные перстни - символы братства и дружбы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Выпускниц пансиона Минобороны сегодня чествуют как учеников императорских гимназий в XVIII веке - вручают позолоченный перстень с гравировкой герба: розы, расположенной в центре распахнутой книги. Такой подарок - многовековой обычай пажеских корпусов. По инициативе министра обороны Сергея Шойгу столетнюю традицию возродили 5 лет назад.

«На данном перстне изображена раскрытая книга - это символ пансиона, а алая роза - наш символ. Вообще перстень - это символ братства, единства, дружбы на долгие-долгие годы», - рассказала воспитанница Пансиона Кристина Проняева.

В этом году обучение в пансионе завершают более ста девушек. Пока известны не все результаты ЕГЭ, но каждая десятая выпускница уже получила максимальные 100 баллов по ряду предметов. Гордость за еще одно поколение Пансиона не скрывают и преподаватели, и наставник - заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«Наши девчонки поступают в те ВУЗы, которые они выбирают. Кроме общего образования, безусловного, наши педагоги и воспитатели дают возможность открывать им творческие таланты. Слава о том образовании, которое дается в образовательном учреждении министерства обороны, она действительно уже вышла за пределы России», - рассказала замминистра.

Они владеют как минимум тремя иностранными языками, основами медицинских знаний, точными науками - будущие военные переводчики, врачи, финансисты. Каждый выбирает свою дорогу - в лучшие вузы страны.

«Каждая воспитанница пишет пожелания следующим воспитанницам, которые поступят в 5-й класс. Мы пишем свои наставления, свои впечатления о жизни в пансионе. Я пожелала, чтобы они жили каждым днем. Что каждый день ценен и надо жить эмоциями обязательно. Не забывать о дружбе, о любви», - рассказала воспитанница Пансиона Полина Пекша.

Уверенный взгляд и идеальная осанка - настоящие леди, они не упустят шанса поправить прическу и макияж в перерыве между занятиями. Лучший кадетский корпус в системе довузовского образования Министерства обороны - где учат не только наукам, но и жизни.

«Моя дочка, она очень повзрослела. Она стала совершенно взрослым человеком. Научилась мыслить самостоятельно. Принимать самостоятельно решения. Она готова практически для своей дальнейшей взрослой жизни», - считает отец одной из воспитанниц Алексей Пашин.

Полуметровая ваза с розами здесь появляется каждый год - в день, когда еще один поток покидает стены Пансиона. Так девочки говорят «Спасибо» министру обороны Сергею Шойгу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:24 Армия
Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту космический аппарат Минобороны России
22:25 Армия
Видео
Праздник настоящих леди: как прошла торжественная церемония для выпускниц пансиона воспитанниц Минобороны
21:05 В стране и мире
Полиция в Италии задержала француза с ножом у площади Святого Петра
19:55 В стране и мире
Видео
Три человека погибли в результате нападения с ножом в немецком Вюрцбурге
19:27 В стране и мире
Видео
Стихия во Львове: ураганный ветер снес крыши, повалил деревья и напугал горожан
Популярное
Видео
МО РФ: британский эсминец в Черном море потерпел эпическое фиаско и резко изменил курс
Собянин подписал указ о переводе не менее 30% работников на «удаленку» с 28 июня
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Мэр Москвы подписал указ о переводе на «удаленку» пожилых и работников с хроническими заболеваниями с 28 июня
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.