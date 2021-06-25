Праздник настоящих леди: как прошла торжественная церемония для выпускниц пансиона воспитанниц Минобороны

Выпускниц пансиона Минобороны сегодня чествуют как учеников императорских гимназий в XVIII веке - вручают позолоченный перстень с гравировкой герба: розы, расположенной в центре распахнутой книги. Такой подарок - многовековой обычай пажеских корпусов. По инициативе министра обороны Сергея Шойгу столетнюю традицию возродили 5 лет назад.

«На данном перстне изображена раскрытая книга - это символ пансиона, а алая роза - наш символ. Вообще перстень - это символ братства, единства, дружбы на долгие-долгие годы», - рассказала воспитанница Пансиона Кристина Проняева.

В этом году обучение в пансионе завершают более ста девушек. Пока известны не все результаты ЕГЭ, но каждая десятая выпускница уже получила максимальные 100 баллов по ряду предметов. Гордость за еще одно поколение Пансиона не скрывают и преподаватели, и наставник - заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.

«Наши девчонки поступают в те ВУЗы, которые они выбирают. Кроме общего образования, безусловного, наши педагоги и воспитатели дают возможность открывать им творческие таланты. Слава о том образовании, которое дается в образовательном учреждении министерства обороны, она действительно уже вышла за пределы России», - рассказала замминистра.

Они владеют как минимум тремя иностранными языками, основами медицинских знаний, точными науками - будущие военные переводчики, врачи, финансисты. Каждый выбирает свою дорогу - в лучшие вузы страны.

«Каждая воспитанница пишет пожелания следующим воспитанницам, которые поступят в 5-й класс. Мы пишем свои наставления, свои впечатления о жизни в пансионе. Я пожелала, чтобы они жили каждым днем. Что каждый день ценен и надо жить эмоциями обязательно. Не забывать о дружбе, о любви», - рассказала воспитанница Пансиона Полина Пекша.

Уверенный взгляд и идеальная осанка - настоящие леди, они не упустят шанса поправить прическу и макияж в перерыве между занятиями. Лучший кадетский корпус в системе довузовского образования Министерства обороны - где учат не только наукам, но и жизни.

«Моя дочка, она очень повзрослела. Она стала совершенно взрослым человеком. Научилась мыслить самостоятельно. Принимать самостоятельно решения. Она готова практически для своей дальнейшей взрослой жизни», - считает отец одной из воспитанниц Алексей Пашин.

Полуметровая ваза с розами здесь появляется каждый год - в день, когда еще один поток покидает стены Пансиона. Так девочки говорят «Спасибо» министру обороны Сергею Шойгу.