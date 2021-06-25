Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона МО

У выпускниц пансиона Минобороны сегодня - в особенный день окончания учебного заведения - ритуал рыцарских орденов. Каждой девушке вручили позолоченный перстень - печатку с гравировкой герба: розы, расположенной в центре распахнутой книги.

Такой подарок - многовековая традиция пажеских корпусов. По инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу традицию возродили пять лет назад. Сегодня кольца вручала замглавы военного ведомства Татьяна Шевцова.

«Они владеют как минимум тремя иностранными языками, основами медицинских знаний, точными науками - будущие военные переводчики, врачи, финансисты. Каждый выбирает свою дорогу - в лучшие вузы страны», - отметила она.

Так же, как и в XVIII веке для учащихся императорских гимназий, кольца для учениц пансиона Минобороны заказали. В учебном заведении обучаются дети российских военнослужащих. Это 11-й по счету выпуск, и закончивших в этом году - более 100. У десяти из них 100 баллов по ЕГЭ, и еще ждут результатов отдельных экзаменов.