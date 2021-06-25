В стране и мире Под Петербургом на месте уничтоженного захоронения времен Войны обнаружили останки 80 человек Алексей Курильченко Поисковикам удалось обнаружить останки 80 человек на месте уничтоженного строителями захоронения времен Великой Отечественной войны. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: На месте уничтоженного захоронения солдат Красной армии в поселке Тельмана Ленинградской области поисковикам удалось обнаружить останки 80 человек. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ. «В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками следственного управления продолжают работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть". При проведении поисковых работ обнаружены костные останки 80 человек, 18 солдатских медальонов», - говорится в сообщении на станице «Вконтакте» управления. На месте захоронения вела работы строительная компания - руководство решило скрыть факт наличия останков. После обращения в Следственный комитет было возбуждено уголовное дело. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика