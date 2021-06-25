Под Петербургом на месте уничтоженного захоронения времен Войны обнаружили останки 80 человек
Поисковикам удалось обнаружить останки 80 человек на месте уничтоженного строителями захоронения времен Великой Отечественной войны.
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На месте уничтоженного захоронения солдат Красной армии в поселке Тельмана Ленинградской области поисковикам удалось обнаружить останки 80 человек. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.
«В настоящее время на месте происшествия совместно с сотрудниками следственного управления продолжают работу члены общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации "Доблесть". При проведении поисковых работ обнаружены костные останки 80 человек, 18 солдатских медальонов», - говорится в сообщении на станице «Вконтакте» управления.
На месте захоронения вела работы строительная компания - руководство решило скрыть факт наличия останков. После обращения в Следственный комитет было возбуждено уголовное дело.