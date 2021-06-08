Стройка на костях: в Ленобласти вели земляные работы на месте захоронения времен Войны

В поселке Тельмана Тосненского района Ленинградской области строительная компания вела работы на захоронении времен Великой Отечественной войны. Руководство решило не уведомлять о находке, а незаметно избавиться от останков. На место прибыли поисковики, которые и обнаружили факт вопиющего нарушения. После обращения в Следственный комитет было возбуждено уголовное дело.

«Располагая информацией об утерянном захоронении воинов Красной Армии, погибших при защите Отечества, действуя группой лиц, продолжили земляные работы с последующим вывозом грунта, в котором находятся непогребенные останки. Своими действиями они привели к повреждению и уничтожению утерянных воинских захоронений», - говорится в сообщении областного управления СК.

По словам поисковиков, в захоронении находились человеческие останки, а также элементы снаряжения, включая противогазы, подсумки, ложки, котелки и гильзы. На данный момент на месте проводятся следственные действия и допрос нарушителей.