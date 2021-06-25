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Посольство Франции приостановило прием заявок на пятилетний шенген в Москве

Алексей Курильченко
21:03 25.06.2021
Французское посольство приостановило прием заявок на продление шенгенских виз из-за внесения России в список стран красной зоны.
Посольство Франции приостановило прием заявок на пятилетний шенген в Москве
© Фото: Валерий Мельников РИА Новости
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Московские визовые центры Франции приостановили прием заявок на продление шенгенских виз, срок которых истек во время пандемии. Об этом сообщает французское посольство.

«Временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от 3 до 5 лет, выданных Францией и истекших во время пандемии. Эта мера является следствием внесения России в список стран красной зоны, согласно классификации стран для въезда во Францию, утвержденной постановлением Минздрава от 23 июня 2021 года», - цитирует ТАСС сообщение диппредставительства.

В Twitter посольства также сообщается, что в «красный» список попали Россия, Намибия и Сейшельские острова.

В мае визовый центр Испании в Москве возобновил выдачу Шенгенских виз. Въехать в страну и другие государства Евросоюза при этом нельзя будет до снятия эпидемиологических ограничений.

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