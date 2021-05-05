Испания назвала дату начала работы визового центра в Москве

С 12 мая визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз. Въехать в страну и другие государства Евросоюза при этом нельзя будет до снятия эпидемиологических ограничений, говорится на сайте испанского генконсульства в российской столице.

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче Шенгенских виз (категория C)», - отмечается в сообщении.

Визы будут выдаваться с даты 1 июня. Ограничение поездок в связи с пандемией продолжают действовать - заявители не смогут поехать в Испанию и другие страны Шенгенской зоны до их окончания, уточняет ТАСС.

Ранее о готовности выдавать шенгенские визы туристам из России объявила Греция.