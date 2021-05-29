Автомобиль со скелетом в салоне вытащили из пруда в Тюмени

Автомобиль ВАЗ 2106 с человеческими останками обнаружили в пруду на улице Мельникайте в Тюмени. Об этом сообщает областное СУ СК.

В настоящий момент на месте работает следственная группа, криминалисты. Выполняются все необходимые мероприятия, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

Уже в самое ближайшее время будет проведен ряд экспертиз, включая судебно-медицинскую и генетическую, с целью установления личности человека. Удастся также установить давность и причины его смерти. По результатам проведенных проверок будет принято процессуальное решение.