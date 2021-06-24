Военнослужащие полностью ликвидировали последствия потопа в Керчи
Военнослужащие Минобороны России завершили выполнение основного объема работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в Керчи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военнослужащие в Керчи полностью ликвидировали последствия потопа, который на несколько дней сковал жизнь жителей полуострова.
Всего было вывезено более четырех тысяч кубометров мусора, очищено более 60 километров водостоков, русла нескольких рек, а также множество жилых домов и социально значимых объектов, включая детские сады, школы, медицинские учреждения.
Сотрудники одной из больниц лично выразили благодарность военнослужащим за помощь в ликвидации ЧС.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня. Ливневые дожди привели к серьезным подтоплениям в регионе. Наводнения произошли в Керчи, Ялте, Феодосии, Ленинском и Кировском районах Крыма.