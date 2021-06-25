Посол Антонов рассказал о первых контактах РФ и США по международной безопасности

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о том, что состоялись первые контакты двух стран по вопросам международной безопасности. Дипломат заявил, что обсудил на встрече в Госдепартаменте возможность провести встречу России и США по вопросам стратегической стабильности.

«Мне уже удалось переговорить в Госдепартаменте о целесообразности проведения уже в июле консультаций между делегациями двух наших стран по проблемам будущего. Надо разобраться в угрозах, которые видят в Вашингтоне и в Москве. Посмотреть, насколько совпадают наши подходы. Надо выработать то, о чем говорил Владимир Владимирович Путин - уравнение безопасности», - заявил Антонов в интервью телеканалу «Россия-24».

Также Антонов уведомил американскую сторону, что новые санкции против России не способствуют развитию позитивной атмосферы в отношения двух стран и вредят самим Штатам.

«Конечно же, прозвучавшие слова о том, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, не способствуют созданию позитивной атмосферы. Я неоднократно говорил, что не решить никакие проблемы с помощью санкций. Жизнь уже доказала всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции», - отметил посол.

Ранее Антонов заявлял, что американским властям со стороны России был направлен ряд предложений о проведении встреч и диалоге. Коммуникация с организациями и структурами будет направлена на реализацию позитивного настроя, который, как полагает российская сторона, был вынесен после саммита Владимира Путина и Джо Байдена.