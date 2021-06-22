Антонов: Россия направила властям США ряд предложений о встречах и диалоге

Американским властям со стороны России был направлен ряд предложений о проведении встреч и диалоге. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Дипломат сообщил, что коммуникация с организациями и структурами будет направлена на реализацию позитивного настроя, который, как полагает российская сторона, был вынесен после саммита Владимира Путина и Джо Байдена. Целью же взаимодействия, по словам Антонова, будет служить стабилизация отношений с возможностью последующего развития двухсторонних связей.

«Удалось связаться сегодня с коллегами из госдепартамента, в ближайшие дни состоятся конкретные встречи», - цитирует посла РИА Новости.

Ранее сообщалось, что историческая встреча президентов России и США, состоявшаяся в Женеве, длилась чуть менее пяти часов. Саммит окрестили «женевским потеплением», в котором может заключаться надежда будущей мировой политики.