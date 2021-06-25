Три человека погибли в результате нападения с ножом в немецком Вюрцбурге
Неизвестный напал с ножом на жителей немецкого города Вюрцбург.
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В немецком городе Вюрцбург человек с ножом напал на прохожих. По данным издания Bild, погибло три человека, еще шесть пострадали. Полиция сообщила о задержании преступника.
«В Вюрцбурге проводится полицейская операция, территория вокруг Барбароссаплаца закрыта... Подозреваемый арестован, опасности для жителей нет», - сообщается в Twitter городского управления полиции.
Ранее в Москве в ходе конфликта мужчине причинено ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали и доставили в территориальный отдел полиции.