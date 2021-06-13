Мужчину ударили ножом в центре Москвы

Мужчина получил ножевое ранение в центре Москвы. Об этом сообщили в МВД.

Отмечается, что в воскресенье, 13 июня, в 2:42 в службу «02» поступило сообщение о ножевом ранении на улице Цветной бульвар.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что в ходе конфликта мужчине причинено ножевое ранение. Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали и доставили в территориальный отдел полиции.

В настоящий момент проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.