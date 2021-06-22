Задержаны подозреваемые в изготовлении поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19

Оперативные сотрудники ОЭБиПК УВД по Западному административному округу Москвы задержали троих молодых людей, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 через интернет-магазин. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, их сбыт был организован путем курьерской доставки.

«Цена одной справки составляла от 4 до 5 тысяч рублей в зависимости от срока изготовления», - рассказала представитель ведомства.

Полицейские задержали одного из курьеров на Мичуринском проспекте, который доставил заказчику сертификат о вакцинации без ее фактического прохождения. Затем была установлена личность 19-летнего молодого человека, который сбывал поддельные справки, передавая их сотрудникам курьерской службы в запечатанных конвертах. Заполнял фальшивые бланки и ставил на них поддельные печати медицинских учреждений еще один 23-летний соучастник.

Так называемый «офис» злоумышленников располагался на Электродной улице, где сотрудники полиции изъяли незаполненные бланки сертификатов и более 60 печатей. Возбуждены три уголовных дела.