Минздрав России направил в Крым специалистов для наблюдения за эпидситуацией

В Крым направлена бригада специалистов для проведения мониторинга эпидемической ситуации в регионе. Как сообщает пресс-служба российского Минздрава, в состав группы, помимо прочего, вошли инфекционисты и эпидемиологи.

«В Крым для проведения мониторинга эпидемиологической ситуации и оказания необходимой консультативной помощи в зону чрезвычайной ситуации Минздравом России была направлена бригада специалистов, включающая в том числе эпидемиологов и инфекционистов», - цитирует РИА новости сообщение ведомства.

Также в регион направлены партии препаратов для профилактики гепатита А и лечения кишечных инфекций, доставка будет осуществлена в пятницу.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что в Хабаровский край будет направлена дополнительная партия вакцин от коронавируса - в регионе наблюдается дефицит препарата.