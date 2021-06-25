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В Telegram появилась функция групповых видеозвонков

Алексей Курильченко
17:12 25.06.2021
В мессенджер Telegram добавили функцию групповых видеозвонков до 30 человек.
В Telegram появилась функция групповых видеозвонков
© Фото: telegram.org
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В мессенджере Telegram была добавлена функция групповых звонков, а также возможность трансляции изображения с экрана. Как сообщается в блоге компании, число участников голосовой беседы не ограничено, а видеосвязь доступна первым 30 участникам чата.

«Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию - достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры», - говорится в сообщении.

Голосовые чаты появились в мессенджере в декабре 2020 года, тогда такой функцией можно было воспользоваться только в группах. Их можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии.

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