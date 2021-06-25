В Telegram появилась функция групповых видеозвонков

В мессенджере Telegram была добавлена функция групповых звонков, а также возможность трансляции изображения с экрана. Как сообщается в блоге компании, число участников голосовой беседы не ограничено, а видеосвязь доступна первым 30 участникам чата.

«Голосовой чат в любой группе теперь можно мгновенно превратить в видеоконференцию - достаточно, чтобы любой из участников включил видеорежим, нажав на значок камеры», - говорится в сообщении.

Голосовые чаты появились в мессенджере в декабре 2020 года, тогда такой функцией можно было воспользоваться только в группах. Их можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии.