В Telegram появилась новая функция

У социальной сети Telegram появилась новая функция в виде создания голосовых чатов в каналах. Об этом сообщили в блоге мессенджера. При этом отмечается, что теперь количество слушателей не ограничено.

Голосовые чаты появились в мессенджере в декабре 2020 года, тогда такой функцией можно было воспользоваться только в группах.

Теперь же их можно сохранять в виде подкастов, в списке участников появились их биографии. Слушатели теперь могут «поднимать руку» для участия в обсуждении, а спикеры - подключаться к чату от имени своих каналов.

«Беседы в прямом эфире могут одновременно слушать миллионы людей - благодаря этому каждый канал Telegram теперь может стать полноценной радиостанцией», - говорится в сообщении.

Также администраторы публичных каналов и групп смогут создавать пригласительные ссылки, которые сразу переходят в голосовой чат. Можно создать отдельные ссылки для спикеров и слушателей. Приглашенному спикеру не придется ждать, пока ему разрешат включить микрофон, а отдельную ссылку для слушателей удобно публиковать в сообществах с заинтересованной аудиторией.

18 марта пользователи Tеlеgram пожаловались на сбои в работе приложения. Сбой в работе произошел около 17.12 мск. О проблемах сообщили пользователи из России, Украины, Белоруссии. Это следует из опубликованного отчета.