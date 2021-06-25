Нурсултан Назарбаев привился «Спутником V»

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил первый компонент российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в пресс-службы экс-главы страны. Отмечается, что данная доза произведена в Караганде.

«Первый Президент Казахстана получил первый компонент вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом заводе. После вакцинации Елбасы обратился к казахстанцам с призывом соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности и активно вакцинироваться», - говорится в сообщении на сайте Назарбаева.

В феврале корреспондент Sputnik Казахстан рассказала, как в стране будут производить российскую вакцину от COVID-19. Для этого она посетила Карагандинский фармацевтический комплекс.