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Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией

Андрей Аркадьев
16:40 24.06.2021
Замглавы российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что после данного инцидента будут извлечены уроки.
Замглавы МИД назвал инцидент с британским эсминцем опаснейшей провокацией
© Фото: royalnavy.mod.uk
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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал нарушение британским эсминцем Defender российских границ у берегов Крыма.

«Это было спланировано. Конечно, это опаснейшая провокация, она абсолютно недопустима», - заявил он на полях Московской международной конференции по безопасности.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства также выразил надежду, что после данного инцидента будут извлечены уроки.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что подобные действия со стороны иностранного корабля не соответствуют международному праву. Он также посоветовал сменить имя британского корабля-нарушителя с «Защитника» (Defender) на «Агрессор».

Накануне, 23 июня, британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма, но был вынужден ретироваться после предупредительных выстрелов и сброса снарядов. Инцидент произошел около полудня в северо-западной части Черного моря в районе мыса Фиолент. По мнению ряда военных экспертов, инцидент являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании.

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