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СК Белоруссии: Протасевич и Сапега обязались содействовать в изобличении соучастников

Алексей Курильченко
15:18 25.06.2021
Роман Протасевич и Софья Сапега обязалась сотрудничать со Следственным комитетом Белоруссии.
СК Белоруссии: Протасевич и Сапега обязались содействовать в изобличении соучастников
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik, РИА Новости
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Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA - признанного в Белоруссии экстремистским -Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега дают следственному комитету последовательные признательные показания и обязались содействовать в изобличении соучастников. Об этом сообщили белорусские следователи.

«Обвиняемые дают последовательные признательные показания, и в соответствии с законодательством они ранее обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Они обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений, изобличении соучастников», - сообщается в Telegram-канале ведомства

Ранее стало известно, что Протасевич и Софья Сапега переведены из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщили СМИ родители задержанных.

Протасевича и Сапегу задержали 23 мая, во время полета на самолете компании Ryanair. Позже он заявил, что признал вину в организации несанкционированных акций протеста после президентских выборов.

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