В стране и мире Попова заявила об эффективности ограничительных мер в Москве и Подмосковье Алена Миронова Эффективная иммунизация и ограничительные меры дают свой эффект в борьбе против COVID-19, считают в Роспотребнадзоре. © Фото: Антон Денисов, РИА Новости Читайте нас на: Эффективная иммунизация и ограничительные меры дают свой эффект в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Эффективная иммунизация и все ограничительные меры , безусловно, дают свой эффект», -заявила глава ведомства в ходе заседания президиума Координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Ранее Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России. Глава ведомства подчеркнула, что такого масштаба ПЦР-тестирований в истории еще не было. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика