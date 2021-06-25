Попова заявила об эффективности ограничительных мер в Москве и Подмосковье
Эффективная иммунизация и ограничительные меры дают свой эффект в борьбе против COVID-19, считают в Роспотребнадзоре.
© Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Эффективная иммунизация и ограничительные меры дают свой эффект в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Эффективная иммунизация и все ограничительные меры , безусловно, дают свой эффект», -заявила глава ведомства в ходе заседания президиума Координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России. Глава ведомства подчеркнула, что такого масштаба ПЦР-тестирований в истории еще не было.