В стране и мире Попова оценила объемы тестирования на коронавирус в России Алена Миронова Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что такого масштаба ПЦР-тестирований в истории еще не было. © Фото: Александр Гальперин, РИА Новости Читайте нас на: Объемы тестирования на COVID-19 в России позволяют реально оценивать эпидемиологическую ситуацию в государстве. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сегодня в РФ огромное количество тест-систем, которые позволяют тестировать до 300 человек на 100 тысяч населения в сутки, и это значит, что мы реально оцениваем эпидситуацию в стране», - заявила Попова, выступая в рамках конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности». Глава ведомства отметила, что такого масштаба ПЦР-тестирований в истории еще не было. Ранее, 23 июня, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном числе москвичей, записавшихся на вакцинацию за сутки - 60 тысяч жителей. По мнению чиновника, рост желающих получить защиту от COVID-19 обнадеживает, потому что позволяет надеяться на стабилизацию ситуацию и возвращение к нормальной жизни в ближайшие месяцы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика