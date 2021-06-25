«Герои великой войны»: как снайпер Людмила Павличенко уничтожила 309 фашистов и разбила сердце американскому миллионеру

Телеканал «Звезда» продолжает цикл спецпроекта «Герои великой войны». В этих сериях - истории подлинных героев, защитников Отечества, переживших все ужасы войны и завоевавших в ней победу.

Слава снайпера 25-й Чапаевской стрелковой дивизии РККА Людмилы Михайловны Павличенко вышла далеко за пределы СССР, отважную женщину хорошо знали в США и на всем Западе. Павличенко, ставшая самой успешной женщиной-снайпером в мировой истории, с подачи американских журналистов получила прозвище «Леди Смерть».

Именно в США на одном из выступлений Павличенко произнесла фразу, которая вошла в историю.

«Это прозвучало в Чикаго, когда она выступала, говорит: «Джентльмены, мне 25 лет, на моем счету 309 уничтоженных немецких солдат и офицеров. Не слишком ли вы долго прятались за моей спиной?» Толпа сначала замолчала, а потом просто взорвалась аплодисментами», - рассказала старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ Светлана Малинникова.

По словам Малинниковой, только во время одной засады удалось ликвидировать около 60 фашистов. Однако боевые подвиги давались тяжелой ценой: у Павличенко были три ранения и четыре контузии.

Во время поездки в США 25-летняя снайпер, которая хорошо знала английский язык, познакомилась с женой американского президента Элеонорой Рузвельт. Первая леди и самая известная советская женщина снайпер стали настоящими подругами и пронесли эту дружбу через всю свою жизнь.

Советский снайпер была так известна в США, что американский певец Вуди Гатри даже написал песню о ней.

Мисс Павличенко известна на весь мир. Россия - твоя страна, борьба - твое признание. Вся планета будет любить тебя долго За то, что три сотни нацистов погибли от твоего оружия.

Людмила Павличенко была не только отважным снайпером, но и очаровательной девушкой, в которую влюбился американский миллионер Уильям Патрик Джонсон.

«Американский миллионер, который увидел ее на одном из выступлений, начал потом ее преследовать, написал обращение советскому правительству, что он просит разрешить заключить брак с гражданкой Советского Союза и младшим лейтенантом Красной армии Людмилой Михайловной Павличенко», - отметила Малинникова.

Она добавила, что даже Элеонора Рузвельт завела разговор с девушкой о поклоннике.

Элеонора Рузвельт: Ты знаешь, я навела справки. Он, действительно, владелец предприятий, у него действительно пять миллионов долларов на счету в банке, в общем, это предложение стоит рассмотреть, - привела историк слова жены американского президента. Людмила Павличенко: Но он мне не нравится.

Ни баснословно дорогие драгоценности, ни внушительный счет в банке так и не смогли убедить отважную советскую девушку ответить взаимностью американцу.