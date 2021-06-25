СМИ: В России выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «дельта плюс»

В России выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «дельта плюс». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на замдиректора НИИ гриппа имени Смородинцева по научной работе Дарью Даниленко.

«Случай единственный и, скорее всего завозной. Также штамм «дельта-плюс» зафиксирован в единичных случаях в США, Великобритании и ряде других стран», - передает издание слова Даниленко.

Как отметила эксперт, пока еще слишком рано говорить об опасности этого штамма, поскольку мутация в 417-м положении S-белка присутствует также и в бразильском варианте, и в южноафриканском. По клинической же картине оснований утверждать о его большей опасности или смертности пока что, как отмечается, нет оснований.

Ранее в Индии выявили новый штамм коронавируса, появившийся в результате мутаций штамма «Дельта». Как отмечается, в Министерстве здравоохранения Индии заявили, что новый штамм сегодня вызывает интерес исследователей, однако пока не квалифицируется как «вызывающий опасения».