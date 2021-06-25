«Огромное пространство возможностей»: Путин поздравил российских выпускников

Лидер РФ Владимир Путин обратился к выпускникам, поздравив молодых людей с окончанием школы и выходом в полный возможностей «динамичный, увлекательный мир». Глава государства отметил, что в стране сейчас возникает все больше площадок, способствующих профессиональному становлению молодежи, а также позволяющих найти единомышленников и раскрыть свои лучшие качества.

«Хочу пожелать вам по максимуму использовать все возможности, которые открываются перед вами», - отметил Путин.

Он указал, что целеустремленность, настойчивость и энергия позволят очень многого добиться в будущем, пополнив тем самым копилку достижений всей страны и определив развитие России на годы вперед. Президент также напомнил, что в современном динамичном мире крайне важно неустанно пополнять знания и развивать компетенции.

«Верю... в ваши таланты, в доброту и чистоту ваших помыслов, в то, что вам под силу покорить любые вершины», - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что общегородской выпускной для учащихся московских школ в Парке Горького не будет проведен в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Такое решение было принято после заметного роста заболеваемости COVID-19 в столице.