Эксперт рассказал, в чем отличие между кондиционером и бризером

Директор климатической компании Дмитрий Воловенко рассказал, с какими задачи справляет кондиционер, а для чего нужен бризер. По словам эксперта, кондиционеры и бризеры решают разные задачи.

«Кондиционер решает проблему жары летом, например. Также он делает помещение более прохладным и в межсезонье нагревает воздух, как дополнительный источник тепла, если не включили отопление. Бризеры дают свежий воздух, они уменьшают уровень CO2 при нахождении человека в помещении, делают комфортную среду», - сказал Воловенко.

Он отметил, что эти два прибора необходимы для очищения воздуха от различных выделений.

«У нас в помещении очень много различных выделений, чаще от пластика. Испарения, избыточная влага, если она есть. Любой прибор, который с вентиляций - уменьшает еле допустимую концентрацию вредных веществ и концентрацию CO2 внутри помещения. Эти два прибора, нельзя сказать, что какой-то из них важнее или менее важнее, нужны для комфортного пребывания человека внутри помещения», - заключил Воловенко.

Ранее россияне узнали способ охладить квартиру без кондиционера. Чтобы охладить квартиру, необходимо закрывать окна разными способами, например, пленкой. Об этом рассказала дизайнер Светлана Серова.