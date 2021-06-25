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Эксперт рассказал, в чем отличие между кондиционером и бризером

Кира Карон
12:57 25.06.2021
Названы отличия между кондиционером и бризером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Alex Hinds, imageBROKER, Globallookpress
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Директор климатической компании Дмитрий Воловенко рассказал, с какими задачи справляет кондиционер, а для чего нужен бризер. По словам эксперта, кондиционеры и бризеры решают разные задачи.

«Кондиционер решает проблему жары летом, например. Также он делает помещение более прохладным и в межсезонье нагревает воздух, как дополнительный источник тепла, если не включили отопление. Бризеры дают свежий воздух, они уменьшают уровень CO2 при нахождении человека в помещении, делают комфортную среду», - сказал Воловенко.

Он отметил, что эти два прибора необходимы для очищения воздуха от различных выделений.  

«У нас в помещении очень много различных выделений, чаще от пластика. Испарения, избыточная влага, если она есть. Любой прибор, который с вентиляций - уменьшает еле допустимую концентрацию вредных веществ и концентрацию CO2 внутри помещения. Эти два прибора, нельзя сказать, что какой-то из них важнее или менее важнее, нужны для комфортного пребывания человека внутри помещения», - заключил Воловенко.

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