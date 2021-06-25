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Песков сообщил, что законные интересы Сапеги будут защищаться и дальше

Кира Карон
12:36 25.06.2021
Законные интересы Софьи Сапеги будут защищаться.
Песков сообщил, что законные интересы Сапеги будут защищаться и дальше
© Фото: instagram.comsapega_sofia, instagram
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законные интересы россиянки Софьи Сапеги будут защищаться и дальше по дипломатическим и иным каналам. Об этом он сообщил в пятницу.

«Де-юре это результат тех решений, которые приняли следственные и судебные власти Белоруссии. А что касается интересов российской гражданки, законных интересов российской гражданки - они защищались и будут защищаться нашими дипломатами и по другим каналам», - сказал журналистам Песков.

Ранее адвокат семьи Софьи Сапеги Антон Гашинский предположил, что изменение меры пресечения задержанной в Белоруссии россиянки на домашний арест объясняется встречей глав двух стран Владимира Путина и Виктора Лукашенко. Защитник также подтвердил факт изменения меры пресечения и выразил надежду в том, что скоро судьба девушки будет разрешена положительно.

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