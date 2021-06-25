Песков заявил, что в регионах в ближайшие дни устранят дефицит вакцин от COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не сомневается в том, что в ближайшие дни дефицит вакцин от COVID-19 в регионах будет устранен. Об этом он заявил в пятницу.

«Нет никаких сомнений, что в ближайшие дни все вот эти возникшие дефицитные ситуации будут компенсированы», - сказал Песков.

Ранее из-за высокого спроса и недостатка препарата для впервые прививающихся в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре приостановили вакцинацию от COVID-19.