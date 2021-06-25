Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сети появились снимки прогуливающихся Протасевича и Сапеги

Светлана Иванова
11:48 25.06.2021
Отец Софьи Андрей пока не готов подтвердить подлинность изображений.
В Сети появились снимки прогуливающихся Протасевича и Сапеги
© Фото: sapega_sofia, pr0tez, instagram
Читайте нас на:

В Сети опубликованы снимки, на которых запечатлены прогуливающимися основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. Ранее в пятницу, 25 июня, стало известно, что задержанным при экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске Протасевичу и Сапеге изменена мера пресечения под домашний арест.

Отец Софьи Сапеги Андрей рассказал RT, что ее фотографии с Протасевичем появились в Telegram-канале еще два дня назад. Андрей Сапега подчеркнул, что пока не может дать ответ, были ли эти изображения сделаны случайно или являются информационным взбросом.

Не знаю, случайная это была съемка, как они прогуливаются в парке, или информационный вброс, не могу пока ничего комментировать. Я созванивался с мамой Сони, видел новости, а по поводу условий содержания и того, когда именно ее перевели под домашний арест, я, к сожалению, ничего пояснить не могу», - отметил мужчина.

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка РФ Софья Сапега, были задержана 23 мая, когда самолет Rayanair, который следовал из Афин в Вильнюс, по требованию Беларуси совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании борта. 

Ранее в пятницу появилась информация о том, что молодые люди были выпущены из СИЗО и помещены под домашний арест.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:04 В стране и мире
Видео
Житель Ивановской области открыл стрельбу при задержании
11:13 ОПК
Видео
От снайперских винтовок до ударных беспилотников: что Россия привезла на MILEX 2021
05:00 Армия
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
07:55 В стране и мире
Видео
Курсанты Дальневосточного ВОКУ начали работы по укреплению набережной города Благовещенска
05:54 В стране и мире
Видео
«Они ушли в сторону»: очевидец рассказал, как экипажу Ми-8 удалось не задеть дома при падении в Ленобласти
Популярное
Видео
Самолеты МиГ-31К и Ил-38 прибыли на авиабазу Хмеймим в рамках учений
Видео
Опубликована видеозапись переговоров российских пограничников с эсминцем Defender
Видео
Корреспондент «Звезды» побывал на месте падения вертолета Ми-8 в Ленобласти
BBC опубликовал уникальные кадры с эсминца Defender, грубо нарушившего границы России
Видео
Инцидент с эсминцем Defender в Черном море сняли с беспилотника
Видео
«Намеренный шаг»: на что рассчитывает НАТО, отправляя эсминец Британии на территорию РФ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.