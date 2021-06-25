В Сети появились снимки прогуливающихся Протасевича и Сапеги

В Сети опубликованы снимки, на которых запечатлены прогуливающимися основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. Ранее в пятницу, 25 июня, стало известно, что задержанным при экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске Протасевичу и Сапеге изменена мера пресечения под домашний арест.

Отец Софьи Сапеги Андрей рассказал RT, что ее фотографии с Протасевичем появились в Telegram-канале еще два дня назад. Андрей Сапега подчеркнул, что пока не может дать ответ, были ли эти изображения сделаны случайно или являются информационным взбросом.

Не знаю, случайная это была съемка, как они прогуливаются в парке, или информационный вброс, не могу пока ничего комментировать. Я созванивался с мамой Сони, видел новости, а по поводу условий содержания и того, когда именно ее перевели под домашний арест, я, к сожалению, ничего пояснить не могу», - отметил мужчина.

Основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его спутница, гражданка РФ Софья Сапега, были задержана 23 мая, когда самолет Rayanair, который следовал из Афин в Вильнюс, по требованию Беларуси совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании борта.

Ранее в пятницу появилась информация о том, что молодые люди были выпущены из СИЗО и помещены под домашний арест.