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Врач развенчала миф о вреде шоколадных батончиков

Олеся Степакова
10:34 04.06.2021
По словам специалиста, основным недостатком шоколадных батончиков является содержание большого количества сахара, но вред их не доказан.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова в разговоре со «Звездой» рассказала о том, вредно ли есть шоколад и шоколадные батончики детям и подросткам.

«Естественно, шоколад не является продуктом первой необходимости для ребенка и при ряде заболеваний, в том числе аллергических», - уточнила медик.

Что касается шоколадных батончиков, то в России, по ее словам, этот продукт изначально позиционировался как питательный перекус для взрослых и не рассматривался в качестве еды для детей. Врач напомнила, что родителям нужно следить за рационом ребенка и на основании этого решать, стоит ли ему есть батончики или нет, и в каком количестве.

«Когда ребенок ничего не ест на фоне стресса и он съел за весь день вот эти два батончика. Лучше, конечно, съесть эти два батончика, чем вообще ничего не есть. Если он питается полноценно и еще заедает этими батончиками, то тогда идет перебор в углеводах, которые потом откладывают в жир», - подчеркнула педиатр.

Мурадова подчеркнула, что основным недостатком шоколадных батончиков является содержание большого количества сахара, но вред их не доказан.

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