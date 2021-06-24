В МЧС сообщили о потере связи с легкомоторным самолетом в Архангельской области

В Архангельской области пропала связь с легкомоторным самолетом, который проводил патрулирование местности и мониторинг пожарной обстановки в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

«Сегодня в 20:30 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Архангельской области поступила информация о пропаже связи с легкомоторным самолетом, который проводил авиапатрулирование в Верхнетоемском районе по мониторингу лесопожарной обстановки по заявке Единого лесопожарного центра», - говорится в сообщении пресс-службы.

На место предполагаемого района поиска самолета был направлен вертолет Ми-8.

Ранее в Кемеровской области самолет Л-410 совершил жесткую посадку. По данным СМИ, в результате ЧП погибли четыре человека, 15 человек пострадали. Возможной причиной трагедии могли стать неполадки с одним из двигателей.